Alevler bir anda daireyi sardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7 katlı binanın 4.katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin titiz çalışması ile söndürüldü.

Yangının başlamasıyla birlikte Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Günaydın Mahallesi Terziler Caddesi No:81 7 katlı binanın 4.katında meydana gelen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilerek mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, evcil iki kedi ve 1 adet muhabbet kuşunun tahliyesi gerçekleştirildi. Bandırma Emniyet ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının mutfakta bulunan doğalgaz kombiden kaynaklandığı ve doğalgaz ekipleri binanın gazını kesmesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

