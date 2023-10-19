Alevlere teslim olan ev küle döndü

Yangın, dün, gece saatlerinde Yapraklı ilçesi, Karacaözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma A’ya ait evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

