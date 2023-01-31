Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Edinilenb bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Kıs sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



