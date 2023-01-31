YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

31.01.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Çankırı il merkezi İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak’ta meydana geldi.

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Edinilenb bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Kıs sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandıÇankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Karla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladıKarla kaplı Emirhan Kayalıkları doğa tutkunlarını ağırladı
Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandıAdana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 31 Ocak Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:50
Öğle
13:04
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:30
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.