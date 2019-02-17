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Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman için flaş açıklama geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.02.2019 10:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynadığı Konyaspor maçını tribünden takip eden efsane oyuncu Alex de Souza, Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'la ilgili açıklama yaptı. Alex de Souza, "Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile Şükrü Saracoğlu'na girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı" ifadelerini kullandı ve tartışmalara kendi açısından noktayı koydu.

Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman için flaş açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, birlikte çalıştığı kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında hiçbir kötü düşünceye sahip olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de dün Atiker Konyaspor'la oynadığı maçı Ülker Stadı'nda izleyen eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Birçok kişinin kendisine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında sorular sorduğunu aktaran Alex de Souza , "Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün stada girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür eden Alex de Souza, "Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ALEX'İ GÖRSEM SARILIRDIM, KADER BİRLİĞİ YAPTIK"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Alex'le karşı karşıya getirilmesiyle ilgili durumu 'Aptalca' olarak yorumlayan Kocaman, "Alex ile kader birliği yaptık" diye konuştu.

Maçta zaman zaman yaşanan protestoların tekrar sorulması üzerine konuşan Kocaman, "İnsan şöyle bir hayatına baktığı zaman, bu kadar saçma sapan bir şeyi nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi. Bunu Fenerbahçelilerle özdeşleştirmek kadar aptalca bir konu olamaz. Bir düşman ortaya çıkarma gibi bir durum söz konusu. Bu durumun faydadan çok zararı var" dedi.

Alex'in maça gelip çok şahane bir karşılaşma seyrettiğini sözlerine ekleyen Kocaman, "Ben Alex'le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex'le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben dağıtımcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Alex'le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Ama şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Ama şu karşılaştırma durumunu anlamış değilim. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" dedi.

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