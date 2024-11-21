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Alex De Souza'dan Galatasaray ve Okan Buruk sözleri: ''Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.11.2024 19:10
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İz bırakarak geçirdiği futbolculuk kariyerinin ardından tekrar Türkiye'ye Antalyaspor Teknik Direktörü olarak geri dönen Alex De Souza, Galatasaray ve Okan Buruk hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Alex De Souza'dan Galatasaray ve Okan Buruk sözleri: ''Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor!''

Trendyol Süper Lig'de 12 haftanın sonunda 14 puan toplayan Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex De Souza, Galatasaray ve son iki sezonun şampiyon teknik direktörü Okan Buruk hakkında konuştu.

İşte Alex De Souza'nın açıklamaları;

''BÜTÜN ÜLKE GALATASARAY'I DESTEKLİYOR''

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A Spor ekranlarına konuşan Alex De Souza, ''Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor. şeklinde konuştu.

''SÜRPRİZ OLMUŞ OLABİLİR AMA...''

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Brezilyalı Gabriel Sara hakkında konuşan Alex, ''Gabriel Sara'yı çocukluğundan beri tanıyorum. Onu sonradan tanıyanlar için performansı sürpriz olmuş olabilir ama ismi Galatasaray ile anılmaya başladığında dahi onun Galatasaray'da çok başarılı olacağını biz çoktan biliyorduk'' dedi.

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