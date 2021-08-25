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Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu

25.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Sociedad, Leipzig'den Alexander Sörloth'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu

Real Sociedad, Leipzig'den Alexander Sörloth'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'u Real Sociedad satın alma opsiyonuyla kiraladı.

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FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe, transferde adının anıldığı Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." denilmişti.


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Alexander Sörloth
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