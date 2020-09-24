Aleyna Çakır'ın annesi: 'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'

110 gün önce şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın anne ve babası UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu.

Gökhan Taşkın’ın sorularını cevaplayan Hatun – Mehmet Esen çifti anlattıklarıyla yürekleri parçaladı.

Kızının hamile olduğunu ve kızının Ümitcan Uygun’un şiddet uygulaması sonrası bebeğini düşürdüğünü söyleyen acılı anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Hatun Çakır açıklamasında "kızımı döve döve bebeğini düşürtmüş" dedi.

Acılı baba Mehmet Esen ise “Benim çocuğum gitti. Ben tek bir kişiyi bile kurtarsam o da benim çocuğumdur” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında daha önce de buna benzer açıklamalar yapılmıştı. Müge Anlı'ya Aleyna Çakır'ın ses kayıtlarını veren komşu Aleyna'nın hamile olduğunu, bu bilgiyi Ümitcan'ın kendisiyle paylaştığını ileri sürmüştü. Aleyna'nın bebek nedeni ile de sevgilisinden ayrılamadığını ifade eden komşu, 'Gördüğü şiddet sonrasında bir gün eve gittiğimde her yer kandı ve öyle kesik kanı gibi az bir kan değildi. Ardından Aleyna özel bir hastanede yattı, sertum takıldı' demişti.

