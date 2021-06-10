Aleyna Tilki hayalindeki erkeği açıkladı, sosyal medya yıkıldı: Keko ve maço olsun

Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu.

“VİZYONLU AYICIKLAR İSTİYORUM”

Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek.

Ben de 'Bu kim' diye merak edeceğim. Ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın"

ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO

Aleyna Tilki, buluşacağı kişinin karakterinin ise şöyle olması gerektiğini açıkladı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak."