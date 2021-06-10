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Aleyna Tilki hayalindeki erkeği açıkladı, sosyal medya yıkıldı: Keko ve maço olsun

10.06.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği "Keko ve maço olsun" diyerek tarif etti.

Aleyna Tilki hayalindeki erkeği açıkladı, sosyal medya yıkıldı: Keko ve maço olsun

Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu.

“VİZYONLU AYICIKLAR İSTİYORUM”

Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek.

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Ben de 'Bu kim' diye merak edeceğim. Ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın"

ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO

Aleyna Tilki, buluşacağı kişinin karakterinin ise şöyle olması gerektiğini açıkladı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak."

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Ünlü şarkıcı, "Hangi davranış seni o kişiden soğutur?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Ben çünkü dolu sohbet etmeyi severim.

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Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var"

EN BÜYÜK TAKINTISI...

Aleyna Tilki, "Bir takıntın var mı?" sorusu karşısında ise şunları söyledi: "Var, ben çok takıntılıyım ama işimle alakalı bir tanesini söyleyeyim; tenimin beyaz olması.

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Tenimi kontur yapacağım diye boyarlarsa kıyamet kopar. Güneşte biraz yanayım hemen ağlıyorum. Böyle şeylerde takıntılıyım. Bir şey çok düzenli gözüktüğü zaman ise bozarım"

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Aleyna Tilki
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu kızı psikoloğa götürün. Kız bitmiş
psikoloğun suçu ne, nasıl tahammül etsin buna...
Türk tolumu bu değil kimse kusura bakmasın kılığa bak tipe bak haereketlere bak
BOYNUZLU BİRİSİNİ ARIYOR HERHALDE....aradığını serengetide bulabilirsin....
@erkanbilezik Serengetiye kadar gitmesine gerek yok şehirlerde Bol miktarda mevcut bu türlerden...

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