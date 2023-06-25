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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'yi terk etmişti! "Ekonomik koşullara bakınca..."

25.06.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Aleyna Tilki kadar popüler olan Havva Öztel kızlarını da alıp ülkeyi terk etti. Zaman zaman Türkiye'ye işleri için geleceğini söyleyen Öztel hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Aleyna Tilki'nin annesi "Türkiye mi Amerika mı ağır basıyor?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel geçtiğimiz ay kızlarıyla ülkeyi terk etti. Şarkıcı kızı kadar popüler olan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Öztel zaman zaman Türkiye'ye işleri için döneceğini söyledi.

Zaman zaman hayranlarının sorularını yanıtlayan Havva Öztel yine böyle bir etkinlik yaptı. Sosyal medyadan sorulara yanıt veren Aleyna Tilki'nin annesi "Türkiye mi Amerika mı ağır basıyor?" sorusunu da pas geçmedi.

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Havva Öztel bu soruya ülkenin ekonomik şartlarını hatırlatarak başladı ve "Ekonomik koşullarla bakınca tabii ki Amerika, emeğinizin hakkını alıyorsunuz" dedi.

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