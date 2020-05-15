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Algspor gözünü şampiyonluğa dikti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar 1.Futbol Ligi Gaziantep temsilcisi Algspor, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ligin şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.Ligin yenilgisiz lideri olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Algspor, fikstür avantajını da değerlendirerek şampiyon olmak istiyor.

Algspor gözünü şampiyonluğa dikti

Türkiye Kadınlar 1.Futbol Ligi Gaziantep temsilcisi Algspor, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ligin şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.
Ligin yenilgisiz lideri olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Algspor, fikstür avantajını da değerlendirerek şampiyon olmak istiyor. Covid-19 salgını sebebi ile ara verilen ligde takımın hazırlıklarına tüm huzuyle devam ettiğini belirten Ali Gözcü, önceliklerinin sağlık olduğunu kaydetti. Gözcü, “Kazanılacak şampiyonluklar sağlıktan önemli değildir; ancak ligin, sağlıklı bir şekilde, kaldığı yerden devam etmesi futbol oyununun doğası gereği güzel olacaktır. Liglerin devam etmemesi gerekirse mevcut hali ile tescil edilip Algspor’un şampiyon ilan edilmesi herkesin de hak vereceği gibi hakkaniyetli bir karar olacaktır. Algspor olarak büyük taraftarımıza ve tüm Gaziantep’e şampiyonluk ve Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Liginde mücadele etme sözü verdik. Bunun için terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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