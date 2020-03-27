YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Ali amcadan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine şiirli ve dualı teşekkür

Ali amcadan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine şiirli ve dualı teşekkür

AMASYA HABERLERİ  | 27.03.2020 19:22 | Son Güncelleme

Ali amcadan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine şiirli ve dualı teşekkür

Amasya'da yaşayan 84 yaşındaki Ali Mazlum, isteği üzerine maaşını çekip getiren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, yazdığı şiiri okuyarak ve dua ederek teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine dışarı çıkamayan Mazlum, emekli maaşını çekmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, koordine merkezinin yönlendirmesiyle Mazlum'un yaşadığı Bahçeleriçi Mahallesi'ne giderek maaş kartını aldı.

Maaşını çekip kendisine getiren ekibe yazdığı, "Bir gün olur şeker alıp kahveye giderim, kalmadı benim ne şehrim ne pazarım. Bir top kefen alır gider yatarım, Allah'a aşık oldum ben böyle gezerim. Devletime bizim yanımızda olduğu için teşekkür ederim. Sizin gibi yardımsever çocukların gözlerinden öperim." şeklinde sözlerin yer aldığı şiiri okuyan Mazlum, dua ederek teşekkür etti.

Devletin böyle bir uygulaması olduğu için mutlu olduklarını dile getiren Mazlum, "Sağ olsunlar, bir telefonumla geldiler, maaşımız çekip getirdiler. Biz devletimizin koyduğu kurallara uyuyoruz. Devletimiz de bize sahip çıkıyor. İnşallah bu virüs gidecek ülkemizden.'' dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi çarşı bekçisi Uğur Kemal ise Ali amcanın okuduğu şiirin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Amcamız bizi arayıp maaşını almamızı talep etti. Biz de maaşını çekip getirip kendisine teslim ettik. Bize ettiği dualarla söylediği şiirlerle gayet mutlu olduk, duygulandık. Ali amcamıza dualarından dolayı teşekkür ederiz. Bizler yaşlılarımızın bir telefon kadar yakınındayız. Yeter ki onların canı sağ olsun, bize telefon etsinler." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
1/
Anahtar Kelimeler:
Amasya şiir Teşekkür "Vefa Sosyal Destek Grubu"

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

Amasya Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:47
İkindi
16:17
Akşam
19:03
Yatsı
20:23

Amasya Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Hatipoğlu Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçiğe oratoryolu destek

Şehitler için lokma dağıtıldı

Şehitler için lokma dağıtıldı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.