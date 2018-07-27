Ali Koç, Alex de Souza'ya forma hediye etti!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.
Alex, Ali Koç'un kendisine gönderdiği ve üzerinde "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimle. Kalpler beraber." yazının bulunduğu yeni sezon formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafın altına ise "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beni Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber." şeklinde görüşlerini aktardı.
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