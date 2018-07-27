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Ali Koç, Alex de Souza'ya forma hediye etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.07.2018 22:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin unutulmazları arasında yer alan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Sarı Lacivertliler'in yeni Başkanı Ali Koç'un kendisine gönderdiği imzalı formaya sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Ali Koç, Alex de Souza'ya forma hediye etti!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.

Alex, Ali Koç'un kendisine gönderdiği ve üzerinde "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimle. Kalpler beraber." yazının bulunduğu yeni sezon formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafın altına ise "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beni Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber." şeklinde görüşlerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç alex de souza

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