Ali Koç, Cagliari maçını tribünde taraftarlarla birlikte izledi

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Cagliari arasında oynanan hazırlık maçını kale arkası tribününde taraftarlarla beraber takip etti.
Oyuncu tüneli çıkışından saha içine giriş yapan Ali Koç maçı kale arkası tribününde sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte takip etti.
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