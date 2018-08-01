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Ali Koç, Cagliari maçını tribünde taraftarlarla birlikte izledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.08.2018 21:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cagliari maçını taraftarlarla beraber tribünden takip etti.

Ali Koç, Cagliari maçını tribünde taraftarlarla birlikte izledi

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Cagliari arasında oynanan hazırlık maçını kale arkası tribününde taraftarlarla beraber takip etti.

Oyuncu tüneli çıkışından saha içine giriş yapan Ali Koç maçı kale arkası tribününde sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle birlikte takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
ali koç Fenerbahçe cagliari

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