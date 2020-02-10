Ali Koç FB TV'deki programını şehit haberleri sonrası iptal etti

Son dakika gelişmesine göre; Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere FBTV'de açıklamalarda bulunacaktı. Fakat Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu 5 kahraman askerimizin şehit düşmesi nedeniyle program iptal edildi.

ALİ KOÇ: "ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz nedeniyle bugün yapmayı planladığı programı iptal ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün hafta sonunda oynanan maçtaki hakem kararları ve TFF ile ilgili düşüncelerimizi paylaşacaktık. Camiamızı devletimizle karşı karşıya getirmeye çalışan algı oyunlarını, bunları kimlerin yaptığını anlatacaktık. Taraftarlarımıza da çağrıda bulunacaktık. Ancak İdlib'de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. Bu haberi aldıktan sonra programı yapmama kararı aldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Önümüzeki günlerde yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunacağız."

