Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında Mourinho gerilimi! ''Adama aptal mı diyorsunuz?''

Fenerbahçe'de Jose Mourinho anlaşmasını detayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın canlı yayınında ortaya çıktı.

"MOURINHO APTAL MI DİYORSUNUZ?"

Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok. Adam aptal mı daha az paraya sizinle anlaşsın?"

Ali Koç: "Adama aptal mı diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

SİZCE KİM HAKLI? ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM

"BERABER GİTSEYDİK VERECEKTİM"

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım: "Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."

Aziz Yıldırım: "Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."

"ALİ KOÇ: "BİZ ÖNCESİNDE BİTİRMİŞTİK"

Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."

Aziz Yıldırım: "Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."

Ali Koç: "Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım: "Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."

Ali Koç: "Açıktan dediğiniz nedir?"

Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"

Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"

Aziz Yıldırım: "Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız."





