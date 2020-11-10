Ali Koç: İyi bir başkan olamadığımı biliyorum

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Youtuber Şelale Kadak'ın kanalında soruları ecvapladı. Ülker Stadı'nda yapılan röportajda Ali Koç'un sözleri şu şekilde: "ARTIK HUKUKTA DA AKLANACAĞIZ" "Fenerbahçe gönüllerde aklanmıştı şimdi de mahkemede aklanacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakimleri ve savcıları baktılar Allah2tan bu davaya. Daha önce kimlerin baktığını biliyorsunuz. Bize yaptıklarını bu ülkenin onurlu askerlerine de yaptılar." "İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ" "Bu yıla iyi başladık. İnşallah pandemiden de kurtulacağız ve inşallah şampiyon olacağız. Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz şampiyonluklardaki ruhu ve ortamı yakalamış durumdayız. 2018'deki seçim enteresan iki gündü. Kazanmamı saçma sapan sebeplerle istemeyen bir kalabalık da vardı ama gönüllü bir orduyla 6-7 aylık bir kampanyadan sonra kazandık. Ama bütün iş seçildikten sonra başladı tabii ki... Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, doğruları söylemek için de cesur olmak gerekiyor. Kulüpten ayağımızı içeri attıktan sonra denetimleri başlattık. İnanılmaz ödemelerle karşılaştık. Gelir gelmez 20-25 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kaldık. Durum sandığımızdan çok daha vahimdi. Kulübün ürettiği değerin yüzde 80'i kasaya girmeden borca gidiyordu."

"ÇOK RAHATLAYACAĞIZ" "Yüzmilyonlarca dolar para da koysan UEFA sınırlamalarından dolayı transfer yapamadık. Bu sadece bize değil başka takımlara da oldu. Yeni borç almadan sadece kendi ürettiklerimizle buraya kadar geldik ama bundan sonra mümkün değil. Devletimizin de insiyatif kullanmasıyla 9 yıllık bir süre gelecek ve çok rahatlayacağız. Burada önemli olan nakit akışı... Kendimizi disiplin altına alıp, süreleri de uzatmamız lazım. Bütçeleri indiriyoruz. Makul seviyeleri göreceğiz. Futbol o kadar ayrıştırıcı bir hale geldi ki, sponsorlar artık ya tüm kulüplere sponsor olmak istiyorlar ya da hiç olmak istemiyorlar. Amerika'da seçimler yeni oldu. 4 sene evvel Trump seçildiği zaman 2 küsurdu. Şimdi 8'lerdeyiz. Futbolcu kontratlarından dolayı harcamalarımızın çoğu dövizle... Bu durum bizi çok sıkıntıya sokuyor." "FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEK, KOÇ HOLDİNG'İ YÖNETMEKTEN DAHA ZOR" "Fenerbahçe'yi yönetmek Koç Holding'i yönetmekten çok daha zor. Ülkede 20 tane gümnlük gazete var. 3 tane de spor gazetesi var. Her gün Fenerbahçe'yle ilgili 15-16 sayfalık haber çıkıyor. Koç Holding için böyle bir durum söz konusu değil. Bunun sosyal medyası da var. İş dünyası bu kadar volatil değil."