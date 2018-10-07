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Ali Koç, kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe hakkında konuştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

Ali Koç'tan Volkan Demirel için flaş son dakika açıklaması geldi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı kalmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Ali Koç, kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe hakkında konuştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadro dışı bırakılan futbolcular Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar ile yolların ayrıldığı teknik heyetteki 3 kişi için, "Bu kararlar, anlık öfkeyle, gündem değiştirmek için ya da birilerini suçlamak için alınmış değil." dedi.

Ali Koç, FB TV'ye yaptığı açıklamada, alınan kararlarla ilgili en geç 9 Ekim Salı günü bir açıklama yağacağını aktardı.

"Bu kararlar, anlık öfkeyle, gündem değiştirmek için ya da birilerini suçlamak için alınmış değil." ifadelerini kullanan Koç, "Etraflıca istişare edilmiş, derinlemesine konuşulmuş ve bir plan çerçevesinde alınmış kararlardır. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'la ilgili alınan kararların sebebiyle, Volkan Demirel için alınan kararın sebebi birbirinden farklıdır. Onları da etraflıca anlatacağım." diye konuştu.

Volkan Demirel'in durumuna değinen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Ortada vefasızlıktan bahsedenler var. Medyanın iddialarının dolmuşuna kimse gelmesin. Volkan Demirel, 15 yıldır bu camia için görev yapan, büyük bölümünde de kaptan olan efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de böyle geçecektir. Bu taraftarın bakışı. Bir de buna Ali Koç bakış açısı var. Volkan benim çok sevdiğim, nikahında şahitlik yaptığım, ailecek evinde gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Dolayısıyla bir işin Fenerbahçelilik tarafı bir de Ali Koç tarafı var. Camiamıza yeni katılmış bir teknik direktör ya da beraberindeki biri, Volkan Demirel gibi birinin bu şekilde kadro dışı bırakılmasına beni ikna edemezler. Bu duyguları taşıyan biri olarak yönetim kuruluyla karar aldıysam, ciddi sebepleri olduğunun bilinmesini isterim. Bu benim için zor bir karardı. Bu konu Alex'in ayrılışıyla kıyaslanıyor. Hiçbir alakası yoktur. Volkan Demirel ve diğer iki oyuncumuz Fenerbahçe'nin kontratlı sporcularıdır. Özellikle kaptan için söylüyorum. Konuların nereye gideceği ona bağlıdır. Hata yaptığını düşünüyorsa, durumu özür dilemesine bağlı. Benim en büyük arzum ve umudum, çok sevdiğim Volkan Demirel'in kendisine yakışır şekilde kariyerini devam ettirip, zamanı geldiğinde de sonuçlandırmasıdır. Bunlar anlık alınan kararlar değildir. İnşallah herkes için en hayırlısı olur. Vefanın ne demek olduğunu ben iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder."

A takım teknik heyetinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevden alınmasıyla ilgili ise Koç, "Teknik heyetten 3 kişiyle yolları ayırdık. Bunu yaparken ciddi sebepler vardı. Bunun nedenlerini paylaştığımız zaman, hepimizin üzülüp kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusu. Belki de çok geç alınmış bir karardır bu." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç volkan demirel nabil dirar Aaatif Chahechouhe

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
#1volkandırfenerbahçe
azizci volkan BOOM
Başkanım senden eminiz, Fenerbahçe düşmanı alçak medyanın gazına gelip de Fenerbahçeliliğini dahi sorgulayacak kadar kafayı yemiş taraftarlarımız var maalesef, onlara rağmen de başarılı olacağına inanıyorum Allah yardımcın olsun. Seni dengesiz Azizle karıştıran anlayışı kıt taraftarımız bir daha okusun bu açıklamaları. Şu adamın kalitesini iyi öğrenin artık ayıp ediyorsunuz olan Fenerbahçemize olacak. Sonuna kadar hep destek tam destek, inş Ali başkanımızla birlikte hedeflediğimiz Avrupanın da zirvesine zaman içinde çıkacağız.
Futbol sadece futbol olmalı ! Başarısızlığın şu anki sebebi kalitesiz bir teknik kadro ve kalitesiz futbolcular ... !
bir fb li olarak vakti gelmişti volkanın , ama böyle ayrılması biraz kırgınlık yaşatabilir
Volkan 16 yıllık FB kariyerinde Aziz Yıldırımdan başka başkan görmedi dolayısıyla Aziz başkana karşı zaafları vardır bence kulüple ilgili soyunma odasıyla ilgili ne var ne yok Aziz başkana anlatıyordu başkada hiç bir sebebi olamaz bur da da tek suçlu Aziz başkandır
o zaman ali koç haklımı yani?? hadi be ordan takımı çiftliğe çevirdin ali koç, böyle başkanlık yapacaksan, bir an önce bas git
Başkan haklı şahıslae kulüplerden büyük değildir. Biyerlerini kaldırmaya gerek yok. Paralarını aldılar oynadılar. Bitti
Ali Koç Comolliyi deal git.. Cocu zaten kuklacık.. Bizim mahalle takımına bile teknik direktör olamaz.. Bu Cocu ölene kadar sağlam kontratlar yaparak para kazanabilir.. Kovulmayacağı takım olmaz.
seni kadro dışı bırakmak lazım ali. bi git!
volkan aklından fazla yerkaplıyor fenerde
yapmşıtır volkan bi çirkeflik.
Yine Aziz Yildirim zamaninda ise alinan Sportif Direktor Giuliano Terraneo ve Teknik Direktor Vitor Pereira hatalari tekrar ediliyor gibi gorunuyor. Ali Koc eger kotu gidise en kisa zamanda dur demezse kisa zamanda kredisini tuketecek. Yine bir dolu tazminat odenecek yine olan taraftarin parasina olacak. Fenerbahcenin borclari da katlanacak. Yazik.
Ali Koç bu işler dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor, kulüp yönetmek şirket yönetmek aynı değil derhal istifa et
cok buyuk paralar aliyor bu oyuncular. bu kadar kolay mi takimdan atmak. ceza neyse verirsin ama kadro dişi birakmak takima zarar vermekten baska biseye yaramaz
Mahvettiniz takımı içine ettiniz !
fenerbahçe yi bu üç futbolcu mu bu hale getirdi Başkan comolli ve cocu'nun Fenerbahçeyi bu duruma gelmesi hiç mi hataları yoktur
Geç de olsa yerinde bir karar kimse camianın ve kulübün üstünde olamaz haddini bil haddini bilmezsen haddini bildirirler sana haddini.
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