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Ali Koç kazandı Fazıl Say'ın tepkisi olay oldu! "Harcadığı parayla ülke şahlanırdı" dedi, yerden yere vurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.06.2024 10:51
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın karşısında girdiği seçimi kazanarak 3. kez başkan seçilen Ali Koç'a dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan tepki geldi. Koç'un 6 yılda harcadığı paralara gönderme yapan Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, ülke şahlanırdı. 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

Ali Koç kazandı Fazıl Say'ın tepkisi olay oldu! "Harcadığı parayla ülke şahlanırdı" dedi, yerden yere vurdu

Aziz Yıldırım'ı bir kez daha mağlup ederek yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Ko., üçüncü dönemine de resmen başlamış oldu. Oyların 16 bin 464 alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç'un seçim zaferi sonrası dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

FAZIL SAY'DAN ALİ KOÇ'A TEPKİ

Fenerbahçe'de 3. dönemine giren Ali Koç'u tebrik eden Say , geçen 6 yıla ilişkin ise sert eleştirilerde bulundu.

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"6 YIL BAŞARISIZ OLDU"

Fenerbahçeli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Say, "Ali Koç (tebrik ederim kazanmış yine) aileden çok zengin. Türkiye gibi yoksul bir ülkede yüz milyonlarca doları futbola yatırıyor. Neredeyse tüm holding birimlerini de işe koşuyor, paralar paralar, anlayamayacağımız rakamlar, yine de 6 yıl başarısız oluyor" dedi.

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"HARCANAN PARAYLA ÜLKE ŞAHLANIRDI"

Say, "O parayla kültür devrimi olurdu, orkestralar, festivaller, bienaller kurulurdu, eserler üretilirdi, eğitimde neler yapılırdı Anadoluda, -bu zor durumdaki ülkede- o para o vasat futbolculara verileceğine, ülke kültürel şahlanırdı, sadece kültür de değil, ilim bilim..Yatırım... 6 yılda 1 şampiyonluk alamadı, suçlu hep ya Federasyon, ya Galatasaray ya da öteki filan. Suudi Arabistan suçlu" ifadelerini kullandı.

Say'ın paylaşımı şöyle:

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