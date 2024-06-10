Fenerbahçe'de seçim heyecanı bitti sırada transfer var! Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor

Portekizli teknik adam, Manchester United'ın teknik direktörü olduğu dönemde 16 yaşında A takıma çıkardığı İngiliz oyuncunun takıma katılmasını istiyor. Geçtiğimiz sene Getafe formasıyla 36 maça çıkan Mason Greenwood 10 gol atıp 6 da asist yaptı.

JUVENTUS VE DORTMUND DA İSTİYOR

2001 doğumlu kanat oyuncusu bir kez de İngiltere A milli takım forması giydi. Mourinho'nun Manchester United döneminden öğrencisi olan Greenwood için apartta bekleyen takımlar arasında Juventus ve Dortmund da var.

TALİSCA'DAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de transfer sezonu oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Yeni teknik patron Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertlilerin bu sezon parolası şampiyonluk! Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca da gündemde.

Suudi Arabistan'dan ayrılması beklenen Talisca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Talisca'dan maaş konusunda indirim bekliyor.

BENFİCA'YA ATTIĞI GOL HAFIZALARDA!

Eğer Talisca makul bir ücret düşüklüğüne giderse Fenerbahçe bu transferde aşama kaydedebilir. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Beşiktaş döneminde siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olmuş ve attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde de ağları sarsan Talisca'nın Benfica deplasmanında attığı gol ise hala hafızlarda...





