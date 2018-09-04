Ali Koç'tan Comolli'ye Marco Fabian fırçası!

Transfer döneminde Fenerbahçe ile ilgili en çok akıllarda kalan olaylardan birisi Marco Fabian fiyaskosu olmuştu.
BU NASIL OLUYOR?
Başkan Ali Koç'un Harun Tekin'in menajeri Ömer Uzun'la yaptığı pazarlıklar sırasında, Meksikalı futbolcunun Bursaspor'a bedavaya teklif edildiğini öğrendiği, bu gelişme sonrası sportif direktör Fabian Comolli'ye büyük tepki gösterdiği ortaya çıktı. Alınan bilgelere göre Koç, Comolli'ye, "Nasıl böyle bir şey olabilir. Bursa'ya bedavaya önerilen adamı az kalsın 1.5 milyon Euro ödeyip alacaktık" diye çıkıştığı belirlendi. Hatta Başkan Koç'un bu fiyasko sonrası Comolli ile ilgili aklında soru işaretleri oluştuğu da belirtiliyor. Fransız futbol adamının transferin son iki gününde yaptığı hamlelerin de Ali Koç'un sinirini geçirmediği öne sürülüyor.
BAŞKAN KIZDI, ANLAŞMAYI BOZDU
Fabian'ın transferinden vazgeçilmesinin perde arkasında Başkan Ali Koç'un öfkesi yatıyor... Meksikalı yıldızın Bursaspor'a bedavaya önerilmesini öğrendikten sonra Comolli'ye büyük tepki gösteren Başkan Koç'un transferi iptal etmek için daha önce belirlenen anlaşma şartlarını tamamen değiştirdiği öğrenildi. Fabian da yeni şartları kabul etmedi.
(Takvim)
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