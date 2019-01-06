SPOR

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tam destek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın, ligin ikinci yarısında Ersun Yanal liderliğinde herkesi memnun edecek sonuçlar alacağına inandıklarını belirtti.

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tam destek

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin ocak ayı sayısındaki yazısında, ligde alınan kötü sonuçların kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Teknik direktör Phillip Cocu ile şartların planladıkları şekilde olgunlaşamaması nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını aktaran Koç, "Ersun Yanal hocamızı futbol takımımızın teknik direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni görevlendirme sonrasında futbol A takımımızda olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun Yanal liderliğinde takımımızın, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun edecek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır. Taraftarlarımızın bu yüksek aidiyeti ve inancı, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları sabır ve inanç, geleceğimizin en önemli teminatı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gelecek yılların takımını hazırladıklarını vurgulayan Koç, "Amacımız, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıralarda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da ligimizi domine edecek Fenerbahçe'miz için gerekli adımları şimdiden atabilmek" değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜBÜMÜZE ÖNEMLİ GELİRLER ELDE ETTİK"
Basketbolda Fenerbahçe Beko'nun aldığı sonuçlarla gururlanmaya devam ettiklerinin altını çizen Koç, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, tarihin en iyi başlangıcını yaptığı bu sezonda aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sezona çok iyi başlayan koçumuz Zeljko Obradovic ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutluyor ve onlara sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Camiamıza yaşattıkları, sürdürülebilir başarının en iyi örneğini teşkil etmektedir. Basketbol takımımızın başarılı yürüyüşünde onlara yol arkadaşlığı yapacak yeni iş ortağımız Beko oldu. Global iki markanın bu önemli iş birliğinin de her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum.

2018 yılının son üç aylık döneminde çeşitli markalarla sponsorluk anlaşmalarını imzalayarak kulübümüze önemli gelirler elde ettik. Görev süremizin ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşmaları önümüzdeki dönemlerde artarak devam edecektir. Fenerbahçe'miz şu anda hak ettiği şekilde; futbol, basketbol, voleybol alanlarında en fazla sponsorluk gelirlerine sahip Türk takımı oldu. Buradan finansal anlamda içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde kulübümüze destek olan, bu yolda yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Ali Koç, "Birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız bu yeni yılda Fenerbahçe'miz için her şey çok daha güzel olacak. Büyük Fenerbahçe ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kardeşliğin ön planda olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

PARTNERSürpriz aşk!Sürpriz aşk!
Sadık Çiftpınar kampa katıldıSadık Çiftpınar kampa katıldı
Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali koç ersun yanal Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Arda Turan için olay transfer iddiası!

Serdar Aziz’in menajeri açıkladı!

Serdar Aziz’in menajeri açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye gidiyor

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye gidiyor

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tam destek

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a tam destek

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe kampına katıldı

Sadık Çiftpınar kampa katıldı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Semih Özsoy: Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

Fenerbahçe'den Tolgay ve Serdar Aziz sözleri

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi böyle duyurdu

Ersun Yanal: Serdar Aziz'in durumu net değil

Ersun Yanal'dan Serdar Aziz sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.