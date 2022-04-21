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Ali Koç'tan ezeli rakiplere gönderme! ''Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımı...''

21.04.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalar yaparken, ezeli rakiplerine göndermelerde bulundu. Koç, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan ezeli rakiplere gönderme! ''Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımı...''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 yıl boyunca tesislerde dalgalanacak olan Fair Play Şeref Bayrağı için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Flaş sözlerle törene damga vuran Ali Koç, Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının Fenerbahçe olduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZ İÇİN CAN VERDİK"

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Fenerbahçe, bir spor kulübüdür. Hatta Fenerbahçe, bir spor kulübünden de ötedir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun yolundan yürüdüğü, onun ışığında olduğu önemlidir. Bu konuda da herkesle yarışmaya hazırız.

"BİLMEYENLERE SÖYLEYEYİM..."

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Bilmeyenler için söyleyelim. Kuruluş amacımızda yer alan beden ve fikir eğitimini yaygınlaştırmak, vatan gençlerini hayat mücadelesine, sıkıntılara ve askeri seferberliklere hazırlamak şeklinde başlayan ilkemiz cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte Atamız'ın işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek şeklinde vuku bulmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle devam edeceğinden şüpheniz olmasın.

"FENERBAHÇELİ SPORCULAR..."

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Son 6 Olimpiyata ülkemizden 520 sporcumuz katılmış. Bu 520 sporcunun 90 sporcusu Fenerbahçe sporcusudur. Bana göre çok az, ülkemiz için de çok az. Dünyada hatırı sayılır, dünyanın önemli coğrafyasının lider ülkelerinden birisi olacaksak sporda başarı olmazsa olmazdır. Bir ülkenin ismini insanlarına kafasına kazımanın önemli yollarından biri spordur. Genç ve büyük bir nüfusumuz olmasına rağmen sporda elde ettiğimiz başarılar yeterli değildir. Son 6 Olimpiyat'ta ülkemiz 45 madalya almış, 5'ini Fenerbahçeli sporcular kazandırmıştır.

"ÜLKEMİZİ TANITMAK İÇİN..."

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Genç bir ülkemiz var, spora merakımız var, tesislerimiz var. Bu tesisleri dolduracak, ülkeyi dünya çapında tanıtacak sportif başarılar için gençlere, insanlarımıza yatırım ve uzun vadeli düşünce içinde olmamız gerekir.

"FENERBAHÇE'NİN ÜLKE ÇAPINDA..."

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Fenerbahçe, 9 branşta faaliyet göstermektedir. Kulüp de var, adı var, faaliyeti de var, binlerce sporcusu var. Spor okullarımızla beraber 16.611 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Bu sayı, Fenerbahçe'nin ülke çapında dokunduğu sporcuların sayısı.

28 ŞAMPİYONLUK VURGUSU

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28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu.

"SÖZ KONUSU VATANSA..."

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Fenerbahçemizin bu kadar halka sirayet etmesi, toplumun bir parçası olması, ülke coğrafyasında ayak izinin büyüklüğü, bütün bunları sağlayan yegane şey kuruluşundan beri pek çok branşta onbinlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete adamış olmasıdır. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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