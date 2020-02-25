Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

3-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için istifa çağrısında bulunuldu.
Fenerbahçe Kulübü'nü 625 milyon dolar borçla devralan Ali Koç, kişisel servetinden 50 milyon Euro kasaya aktarıp kanayan yaraya pansuman oldu. Sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro kaynak yaratan Fenerbahçe Başkanı, bütün branşları Koç A.Ş'nin sponsorluklarıyla sağlama aldı.
Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.
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