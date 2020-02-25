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Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1'lik Galatasaray derbisi sonrası yapılan istifa çağrılarına cevap verdi. Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

3-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için istifa çağrısında bulunuldu.

FENERBAHÇE'Yİ 625 MİLYON DOLAR BORÇLA DEVRALDI

Fenerbahçe Kulübü'nü 625 milyon dolar borçla devralan Ali Koç, kişisel servetinden 50 milyon Euro kasaya aktarıp kanayan yaraya pansuman oldu. Sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro kaynak yaratan Fenerbahçe Başkanı, bütün branşları Koç A.Ş'nin sponsorluklarıyla sağlama aldı.

Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

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