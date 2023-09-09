Ali Koç'tan tarihi açıklama! Eda Erdem'in heykeli dikilecek

Fenerbahçe'de tarihi bir gün yaşanıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 10.30'da başlayan Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda birçok önemli değişiklik kongre üyelerinin onayına sunulacak.

HEYKELİ DİKİLECEK

Ali Koç, "Lefter, Alex ve Can Bartu'dan sonra da Eda Erdem'in heykelini dikme kararı aldık. Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir." müjdesini verdi.

YOĞURTÇU PARKI'NA HEYKEL

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak." dedi.

"FENERBAHÇE CAMİASINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Eda Erdem: "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe’deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum."

