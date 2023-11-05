Ali Koç'tan Trabzonspor maçı sonrası açıklama! "Türk futbolunun 6 gününde yaşananlar başka bir ülkede olsa yer yerinden oynardı''

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı gerçekleştirildi. Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un sözleri...

"ELİMDE GİZLİ ÇEKİLMİŞ VİDEO GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Ali Koç: "Halk TV'de bir program yapılıyor, kara para aklama ve bahisle ilgili. Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. TFF'ye gidiyorum ve elimde gizli çekilmiş video görüntüleri var, orada iki takım yöneticileri pazarlık yapıyor, var bu görüntüler, TFF ne yapsa doğruyu yapmış olur? Bu gizli kamera, delil sayılmaz derse mi doğruyu yapmış olur yoksa da bunlar çok ciddi iddialar, soruşturmalıyım derse mi doğru olur? Videolar bende var. Böyle bir vaka da var."

"İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ"

Ali Koç: "Halk TV'deki iddialar endişe verici, TFF'nin açıklaması 'Beni bağlamaz' şeklinde. Seni bağlar. TFF, futbolu temiz tutmak zorunda. Bir takımdan bahsediliyor, 536 Passolig'i var, 4-5 bin TL'den bilet satıyor. 10 bin bilet satılmış ama stadyumda 3 kişi var deniliyor. Başka bir maçta da 50 bin TL'lik bilet satılmıştı deniyor. Yani kara para aklama imasında bulunuluyor. Bence çok ciddi bir iddia bu."

"ŞİMDİ GELELİM HAKAN CEYLAN - LEYLA CEYLAN KONUSUNA..."

Ali Koç: "Şimdi gelelim Hakan Ceylan - Leyla Ceylan konusuna... Bu boşanma davasında, Türk futbolunu ilgilendiren iddialar vardır. Buna da herhalde boşanma davası, beni ilgilendirmez diye açıklama yapacak. Bu boşanma davasının içindeki, araştırılması istenen konular sonuna kadar araştırılmalı. Benim ciddi bilgi sahibi olduğum konularla neredeyse birebir bilgiler vermesi de ciddi unsur."

"BU 3 HAKEM, SAHTE RAPORU ALDI MI, ALMADI MI?"

Ali Koç: "Kadir Sağlam, Alper Ulusoy, Koray Gençerler... Bu isimleri aklınıza kazıyın. Bunlardan kurtulmadan, Türk futbolu kurtulmaz. Biz bu 'İzmirli Hakem Grubu' olayını FIFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz. Bu arkadaşlar UEFA'dan maç alıyorlar, sahte rapor yolluyorlar. Ben bu olayı çok önceden öğrendim. Şimdi soruyorum. Bu 3 hakem, sahte raporu aldı mı, almadı mı? Sahte rapor almaya tenezzül eden adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz biz ya!"

"SÖZ KONUSU 2020/21 SEZONU VAR KAYITLARININ TARIK ONGUN TARAFINDAN CÜNEYT ÇAKIR'A VERİLDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Ali Koç: "Sayın Erman Toroğlu 'VAR kayıtları Cüneyt Çakır'da, bunu araştırın' demiş. Biz sonra inceledik. Söz konusu 2020/21 sezonu VAR kayıtlarının Tarık Ongun tarafından Cüneyt Çakır'a verildiğini öğrendik. Doğru mu öğrendik, yanlış mı öğrendik? Başvurduk, soruşturun. Ama yine bir hareket yok."

"FENERBAHÇE'YE KARŞI KURULAN SİSTEMİN DEŞİFRESİYDİ"

Ali Koç: "Bir TV programında futbol ve kara para hakkında açıklamalar yapıldı. Bu bizi ilgilendirmez, TFF'yi ilgilendirir. TFF, bir gün sonra programla ilgili 'Bizi ilgilendirmez' tarzında bir açıklama yaptı. Daha sonra 'İzmir Grubu' diye hakemler hakkında açıklamalar yapıldı. 27 yıllık hakem Kemal Yılmaz, meslekten istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa adeta Fenerbahçe'ye karşı kurulan sistemin deşifresiydi."

"TÜRK FUTBOLUNUN SUSURLUK'U MU OLACAK?"

Ali Koç: "Geçen hafta, Türk futbolunun 6 gününde yaşananlar başka bir ülkede olsa yer yerinden oynardı. Bir tanesi olsa dahi. Bakalım bizim ülkemizde neler olacak. Her zamanki gibi görmezden mi gelinecek, iddialar araştırılmayacak mı yoksa bu son yaşananlar Türk futbolunun Susurluk'u mu olacak? 3 Kasım'da Yeni Asır Gazetesi'nde 'İzmirli Hakem Çetesi' diye çok önemli bir haber yapıldı. Boşanma haberi ama futbolu ilgilendiren çok önemli şeyler var."

"2020'DEN BU YANA 5 TANE BAŞVURUMUZ OLMUŞ"

Ali Koç: "Bunlar, 6 günde olanlar. Bir de bundan önce birkaç senedir olanlar var. Fenerbahçe olarak, bu olanlarla ilgili, Kasım 2020'den bu yana 5 tane başvurumuz olmuş. İnceleyin, soruşturun, doğru mu, değil mi anlayın. Bunun 2 avantajı var. Gerçekse dibine inersin, dibine indiğin zaman belki başka konuların da dibine ineceksin. Gerçek değilse, atıp tutanlar, atıp tutmanın bir bedeli olduğunu anlayacak. Ona göre çok daha sorumlu davranacaklar. Her türlü kazan kazan."

"RİZESPOR'A DA ALLAH SABIR VERSİN"

Ali Koç: "Ne hikmetse bu Rize'de, Rizespor'a da Allah sabır versin, hep orada garip şeyler oluyor ve hep birinin lehine oluyor. İstatistiksel olarak burada bir dağılım olur, tek taraflı oluyor. Sadece Fenerbahçe değil, herkes şikayet ediyor."

"RAKİBİMİZ BİRÇOK MAÇINI TEK FARKLA KAZANMIŞTIR"

Ali Koç: "Nasıl oluyor da sistem hep bir takıma çalışıyor? Rakibimiz birçok maçını tek farkla kazanmıştır. Bu skorlarda maçın akışını etkileyen düdükler, verilen verilmeyen fauller, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor."

"BANA DOĞRUDAN GÖNDERİLEN BİR VAR GÖRÜNTÜSÜ YOK"

Ali Koç: "Bana doğrudan gönderilen bir VAR görüntüsü yok, bunun incelenmesi gerekiyor diye dava açtım. Kendine güvenen insan hukuka gider. Bu kadar basit. Bu iddialarda bulunan kişi, gerçekleri o kadar rahat gerçekleştirebiliyor ki görmeniz lazım. Bu Türk futbolunun selameti için sonuna kadar soruşturulması gereken bir konu. Etik Kurulu'nun soruşturacağı konu sadece bununla kalacaksa vay sizin halinize."

"BİLİYORSUNUZ HER ZAMAN BİR BELGE VAR"

Ali Koç: "Belgeler var, biliyorsunuz her zaman bir belge var. TFF'ye, 'Bir kulübün başkan yardımcısının bizimle ilgili söylediği iddiaları derhal soruşturun' dedik. Ama hiçbir hareket olmadı."

"FENERBAHÇE OLARAK BU MÜCADELEYİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ"

Ali Koç: "Devlete, TFF'ye, her yere çağrı yapıyoruz; kimse kılını kıpırdatmıyor. Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız."

"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR MİLAT OLUR"

Ali Koç: "Ne kadar tahammülünüz, vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular, inşallah Türk futbolu için bir milat olur. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından."

"İSMAİL KARTAL'IN PFDK'YE SEVKİ BİZİM İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLADIR"

Ali Koç: "Cuma günü bazı açıklamalar yaptım. İsmail Kartal'ın PFDK'ye sevki bizim için bardağı taşıran son damladır. Onun arkasında o kadar çok hikayeler, olaylar, bilgiler, belgeler var ki artık yeter dedik."





