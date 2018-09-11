Ali Koç'tan Volkan Demirel için veda sinyali!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda yeni transferleri Berke Özer ile ilgili konuşurken, Volkan Demirel'in gelecek sezon takımda olmayacağının açıkça sinyalini verdi.
Volkan Demirel'in sözleşmesinin uzatılmayacağını ima eden Koç, "Berke'yi bugün biz almasak Avrupa devleri alacaktı. Yaşına göre kendi bölgesindeki en iyi 3 isimden biri. Ayrıca kendisi çok iyi bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin logosunu gözü kapalı çizebilecek birisidir. Berke'nin önünde Kameni yok, Harun ve Volkan var. Volkan'ın sözleşmesi sene sonu bitiyor. Dolayısıyla önünde sadece Harun ve Berke var. Berke'nin Fenerbahçe kalesine geçmesini kimse durduramayacak. Bu sene değil ama. Berke kendini geliştirmeye devam ederse Türk futbolunun geleceğindeki kalecidir" dedi.
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