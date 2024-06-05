Ali Koç'tan yaylım ateşi! 'Bunu bakan söylüyor' diyerek duyurdu: Onun kayığına binmeyin!

Ali Koç, bir bakanın kulüplere "Ali Koç'un kayığına binmeyin" dediği iddiasıyla gündeme damga vurdu. Riyad'da yaşananlara değinen Ali Koç "Ali Koç, Sayın Erdoğan'a karşı" söylemi tutuyor. Böyle bir şey yok" diye konuştu.

"BELLİ BİR ŞEHRİN KULÜBÜNÜN BAŞKA KULÜPLERDEN DAHA FAZLA SİYASİ DESTEK ALDIĞINI GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Bazı siyasi gücü olan kişiler gereğinden fazla futbolun içinde. Devlet her zaman futbolun içinde olmalı. Dünya ülkesi olacaksanız sporda da başarılı olmanız lazım. 10 yıllık bir devlet stratejisi lazım. Bazı siyasetçiler diyor ki 'İşinize gelince bizden bir şey istiyorsunuz, işinize gelmeyince siyaset karışmasın diyorsunuz.' Bunlar apayrı şeyler, günlük rekabete siyasetin karışmasını istemiyoruz. Bir kulübün transfer tahtası kapatıldıysa bir siyasi tarafından açılmasını istemiyoruz. Belli bir şehrin kulübünün başka kulüplerden daha fazla siyasi destek aldığını görmek istemiyoruz.

"BİZİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA KARŞI KARŞI GETİRMEYE ÇALIŞAN ZİHNİYETLE SORUNUMUZ VAR"

Ne benim ne de Fenerbahçe'nin ne devletle ne cumhurbaşkanımızla ne de iktidarla bir sorunu yok. Bizim, bizi mütemadiyen özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşı getirmeye çalışan zihniyetle sorunumuz var. Bir kulüp hakkında, olmayan şeyleri ve olumsuzlukları devamlı gündeme getirirseniz ister istemez sizi dinleyenler de bundan etkilenirler. Bizi cumhurbaşkanımızla kafa kafaya getirmek isteyen, onunla sanki kavga ediyormuş görünümü vermek isteyen bir yapı var. Mesela Riyad'da Bunu gördük. Riyad'da her şeyi, ihaleyi bana yazdılar. Bas bas bağırdık.

ÇOK KONUŞULACAK 'BAKAN' İDDİASI! "BU NE SAÇMALIK"

Bakan seviyesinde "Ali Koç'un kayığına binmeyin" deniyor kulüplere, bu ne saçmalık! Biz 10 kulüp falanız imza veren; bizden önce Trabzonspor, Galatasaray var, başka kulüpler var. Sonra onlar baskılardan bazıları pozisyon değiştirdiler ama da o işte bize yazdı. Niye bize yazdı, çünkü tutuyor "Ali Koç, Sayın Erdoğan'a karşı" söylemi tutuyor. Böyle bir şey yok. Biz derdimizi dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz.

Son olarak sayın Metin Külünk'ün galiba Riyadla ilgili söylemleri olmuş. Aslında çok doğru noktaya değiniyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





