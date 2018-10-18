F.Bahçe'de sıcak gelişme! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durum yavaş yavaş netleşiyor. Aatif'ın menajerine, "İsterseniz devre arasında takımdan ayrılabilirsiniz" mesajını veren yönetim; Dirar'ın temsilcisine, "Takım bulun" dedi. Kaptan Volkan Demirel'le ilgili ise bugün-yarın sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Kaptan Volkan'ın yarın Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek üçlü bir zirve gerçekleştirecekleri bildirildi. Volkan'ın bu noktada yanlış anlaşılmaları gidereceği öğrenildi.

Volkan'ın, başkan yardımcısı Semih Özsoy'a herkesin içinde yüksek sesle bağırması ve alttan almaması af ihtimalini bir hayli düşürüyor. Yaptğı yazılı açıklama tatminkâr bulunmayan Volkan'ın yüz yüze görüşmede yapacağı konuşma affında etkili olacak.

BASINA GÖRÜŞMEDIK DİYORLAR AMA...

Görevine son verilen 3 antrenör basının ısrarlı sorularına rağmen Ali Koç'la görüşmediklerini söylerken geçen pazartesi görüşmenin gerçekleştiği ifade edildi. Görüşmenin kulüpte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan yaşananlardan sonra Aykut Kocaman hâlâ sessizliğini koruyor. Kocaman'ın bir açıklama yapmayacağı bildirildi.