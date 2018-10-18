F.Bahçe'de sıcak gelişme! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durum yavaş yavaş netleşiyor. Aatif'ın menajerine, "İsterseniz devre arasında takımdan ayrılabilirsiniz" mesajını veren yönetim; Dirar'ın temsilcisine, "Takım bulun" dedi. Kaptan Volkan Demirel'le ilgili ise bugün-yarın sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Kaptan Volkan'ın yarın Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek üçlü bir zirve gerçekleştirecekleri bildirildi. Volkan'ın bu noktada yanlış anlaşılmaları gidereceği öğrenildi.
Volkan'ın, başkan yardımcısı Semih Özsoy'a herkesin içinde yüksek sesle bağırması ve alttan almaması af ihtimalini bir hayli düşürüyor. Yaptğı yazılı açıklama tatminkâr bulunmayan Volkan'ın yüz yüze görüşmede yapacağı konuşma affında etkili olacak.
BASINA GÖRÜŞMEDIK DİYORLAR AMA...
Görevine son verilen 3 antrenör basının ısrarlı sorularına rağmen Ali Koç'la görüşmediklerini söylerken geçen pazartesi görüşmenin gerçekleştiği ifade edildi. Görüşmenin kulüpte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan yaşananlardan sonra Aykut Kocaman hâlâ sessizliğini koruyor. Kocaman'ın bir açıklama yapmayacağı bildirildi.
SLİMANİ'DE KARAR GÜNÜ
Sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı'ndan çıkartılan ve geçtiğimiz cuma günü tedavi için İstanbul'a gönderilen Slimani, dün de takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Cezayirli oyuncu, bugün sağlık heyeti tarafından bazı testlere tabi tutulacak. Durumu iyi görülürse takımla çalışmalara başlayacak. Ancak oyuncunun Sivas'ta oynama ihtimali düşük olarak gösteriliyor.
TOLGA-TOPAL KASIM'A
Ameliyat olan Mehmet Topal ve Almanya'daki tedavisi tamamlanan Tolga Ciğerci salon çalışmalarını sürdürüyor. İki oyuncunun takıma katılmasına 10 günlük bir süreç olduğu, yüzde 100 hazır hale gelmelerinin ise Kasım ayının ilk haftasını bulacağı kaydedildi. Topal ve Ciğerci'nin Galatasaray derbisinde oynamalarının zor olduğu bildirildi.
(Sabah)
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