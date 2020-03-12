YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa ediliyor

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa ediliyor

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikle Bilim ve Teknoloji Haftası kutlandı.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikle Bilim ve Teknoloji Haftası kutlandı. Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ali Kuşku Gökbilim Merkezi’nin yeniden inşa edileceğini duyurdu.
Mamak Belediyesi, 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Bilim Söyleşisi" programında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ağırladı. Programda eğitim ve bilime yatırım yapmaya ve gelecek için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Ankara’daki tek ve Türkiye’nin en büyük gök bilim merkezimizi tekrar inşa ediyoruz” dedi.
Türkiye’nin gençlerine çok güvendiğini ifade eden Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise, “Çocukken bizlere neyi nasıl yapamayacağımızı anlatırlardı. Bugün ise pek çok şeyi kendi kaynaklarımızla üretmeye başladık. Bunlardan en önemlilerinden biri de uydularımız. Türksat 6A tamamen yerli ve milli imkanlarla yakın zamanda üretilmiş olacak. Gözlem uydumuz İmece de yakın zamanda faaliyete geçecek. Bu uydularımızın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretiliyor olması gerçekten çok değerli. Ülkemizin potansiyeline inanmak gerekiyor. Bugün yaptıklarımız gelecekte sizlerin referansı olacak. Bu açıdan Mamak çok şanslı, çünkü fizik mühendisi bir belediye başkanı var. Mamak’ta çok daha fazla bilimin üretildiği, bilimin konuşulduğu günleri hep birlikte göreceğimize inanıyorum” dedi.
Türk gençlerinin her şeyi başaracak potansiyeli olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Kendinize, yüreğinize, geçmişinize, geleceğinize inanın. Bu memleketin evlatları geçmişte çok şey başardı. Bugün de başarıyor, yarın da başaracak. Bunun için tek gerekli olan bilgi. Bilgiye sahip olmanız ve onu kullanmanız gerekiyor” dedi.

"Yenilikçi bir nesil hayal ediyoruz"
Yarınların bilim ve teknoloji ile kalkınarak gelişen ülkelerin elinde olacağını ifade eden Köse, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ‘Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.’ Bu kapsamda da bilim ve teknoloji alanlarında söz sahibi olabilmemiz için yapılan çalışmaların destekliyor, Mamak’ın gençlerini bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mamak Belediyesi olarak vatan ve bayrak sevgisini kalbine, bilim ve teknoloji aşkını zihnine yerleştirmiş, üretken, fark oluşturan, değer katan, yenilikçi bir nesil hayal ediyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından bilim söyleşisi programı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal sunumu ile devam etti. Mandal, çalışmanın ve hayal kurmanın anahtar kavramlar olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
13:03
İkindi
16:21
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Eslem Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
İlhan Eczanesi
Yenimahalle
Nesrin Eczanesi
Mamak
Ege Şifa Eczanesi
Mamak
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.