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Ali Kuşçu mescidi ibadete açıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 26.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu kampüsü içerisine inşa edilen Ali Kuşçu mescidi dualarla ibadete açıldı.Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu kampüsü içerisine inşa edilen Ali Kuşçu mescidi dualarla ibadete açıldı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MYO kampüsünde 4 bin öğrenci eğitim görürken, 200’e yakın personelin görev yaptığını belirterek, bölgedeki mescit ihtiyacının çözüme kavuştuğunu söyledi.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, bu şehir için güzel hayaller kurmaya devam edeceklerini belirterek, “O hayalleri gerçekleştirmek adına tüm aktörlerle el ele vereceğiz. İyi niyetle hayal kurarsanız o hayalin sonucunun bugün ne olduğunu burası gösteriyor. Türk milletinin sadece at üstünde fetihler yapmadı. Yetiştirdiği bilim adamlarıyla da insanlığa büyük hizmetler sundu” dedi.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, cami- mescit merkezli bir kültürden geldiğimizi hatırlatarak, “Allah Semalarımızdan ezanı dindirtmesin, bayrağı indirtmesin” ifadelerini kullandı.
AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya da, cami ve mescitlerin sadece ibadethane değil, aynı zamanda iyiliğin kardeşliğin, birliğin, beraberliğin temsil edildiği, bir beldenin İslam beldesi olduğunun mührü olduğunu kaydetti.
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, bu ibadethanenin açılmasında katkı sunanlara teşekkür ederek, “Camiler bizim için önemli. Burada görev yapan din görevlimize büyük görev düşüyor. Burada eğitim gören öğrencilerimizle iyi iletişim kurarak, onlara bir araya gelerek, ağabeylik yapması gerekiyor. Bunu yapacağına inanıyorum. Biz gençlerimize sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkıyor” diye konuştu.
Vali Mustafa Çiftçi de, Çorum’da merkezde 327, il genelinde ise bin 330 tane cami, bu camilerde ise bin 516 din görevlisi bulunduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından Ali Kuşu mescidi ibadete açıldı.

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