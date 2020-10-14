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Ali Kuşçu Uzay Evi Çevrimiçi Eğitimleri’ne yoğun ilgi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Ali Kuşçu Uzay Evi hizmete başladığı 2014 yılından bu yana, her geçen gün eğitim içeriklerini geliştirerek ve yeni modeller üreterek 50 binden fazla öğrenciye hizmet verdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ali Kuşçu Uzay Evi, 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası’na ithafen çevrimiçi eğitimlerle yeni eğitim öğretim yılına başladı.Yurdun dört bir yanından başvurular yapılıyor“Okullara Yönelik Çevrimiçi Eğitimleri” başladığı günden itibaren eğitimciler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.Dönem boyunca devam edecek olan çevrimiçi eğitimlere İstanbul, Ankara, Antalya, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Manisa, Muğla, Malatya, Burdur, Ordu, Bursa ve Yozgat başta olmak üzere yurdun dört bir yanından farklı illerden okullar eğitim alabilmek için başvurularda bulundu.Ali Kuşçu Uzay Evi, ilçe sınırlarını aşarak çevrimiçi eğitimlerle Türkiye’nin dört bir yanına eğitim vermeye başladı.

Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Ali Kuşçu Uzay Evi hizmete başladığı 2014 yılından bu yana, her geçen gün eğitim içeriklerini geliştirerek ve yeni modeller üreterek 50 binden fazla öğrenciye hizmet verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ali Kuşçu Uzay Evi, 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası’na ithafen çevrimiçi eğitimlerle yeni eğitim öğretim yılına başladı.
Yurdun dört bir yanından başvurular yapılıyor
“Okullara Yönelik Çevrimiçi Eğitimleri” başladığı günden itibaren eğitimciler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Dönem boyunca devam edecek olan çevrimiçi eğitimlere İstanbul, Ankara, Antalya, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Manisa, Muğla, Malatya, Burdur, Ordu, Bursa ve Yozgat başta olmak üzere yurdun dört bir yanından farklı illerden okullar eğitim alabilmek için başvurularda bulundu.
Ali Kuşçu Uzay Evi, ilçe sınırlarını aşarak çevrimiçi eğitimlerle Türkiye’nin dört bir yanına eğitim vermeye başladı. Eğitimlere yoğun rağbet olurken, eğitimlerden eğitimciler de öğrenciler de memnun olduklarını belirtti.
“Çok yoğun talep var”
Çevrimiçi eğitimlerle ilgili bilgi veren Ali Kuşçu Evi Astronomi Eğitmeni Yağmur Karan, eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Çok yoğun bir talep var. Türkiye’nin birçok şehrinden talep var. İstanbul dışında başka illerdeki öğrencilere de ulaşabilme şansını yakaladık. 4 konu seçeneği sunuyoruz, bunlardan birini seçiyorlar. Katılım da çok yoğun oluyor. Öğrencilerin ilgisi çok yoğun, eğitimler sırasında çok güzel sorular geliyor. Dönüşler de oldukça verimli. Eğitimlerin sonunda öğretmenlerimiz de sunumları çok beğendiklerini belirtiyorlar çok verimli olduğunu söylüyorlar. Öğrenciler konuları iyi anlayarak çok perspektifli, derin sorular soruyorlar. Yüz yüze yapılan eğitimlerden hiçbir farkı yok. Yüz yüze eğitimin etkileşimini biz çevrimiçi eğitimlerde de yakalayabildik”
İlkokul, ortaokul ve liselere yönelik eğitimler veriliyor
Ali Kuşçu Uzay Evi tarafından başlatılan eğitimler, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik veriliyor. İnternet üzerinden verilen eğitimlerde, uzay istasyonunda astronotlar, güneş sistemi, takım yıldızlar ve gökyüzü ile uzay çalışmalarında ilkler konuları işleniyor.
Hafta içi günde 4 seans
Dersler hafta içi saat 10.00, 11.00, 14.00 ve 15.00 olmak üzere günde 4 seans olarak maksimum 40 dakika sürede gerçekleştiriliyor. Randevu sistemiyle düzenlenecek çevrimiçi eğitimlerde, randevular yalnızca öğretmenler tarafından alınıyor. Eğitimler tek seansta maksimum 50 öğrenci için yapılıyor. Ayrıntılı bilgi ve ya randevu almak isteyenler 0212 440 15 66 numaralı telefonu arayabilirler.

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