YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ali Yavuz: "Aziz Türk milleti bu şanlı zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi"

Ali Yavuz: "Aziz Türk milleti bu şanlı zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi"

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz Türk milleti bu şanlı zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi" dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Yavuz: "Aziz Türk milleti bu şanlı zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz Türk milleti bu şanlı zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak ders verdi" dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yavuz, mesajında şunları söyledi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’da aziz milletimiz ile başlattığı istiklal mücadelesinin, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmasının 98. yılını aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz. Aziz Türk Milletimiz bu şanlı zaferle; milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tarihin her döneminde en zor şartlar altında destanlar yazabilmiş olan Türk milletinin bugün de çeşitli mihrakların ve terör örgütlerinin hedefinde olduğunu biliyoruz. Bugün de her zaman olduğu gibi esarete, yıldırmaya ve bütün müdahalelere tek yürek olarak birlik ve dayanışma içinde karşı koyma azmine sahiptir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; hayatta olan gazilerimiz ve şehit ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:58
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.