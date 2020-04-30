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Aliağa Belediyesi asfalt seferberliğine başladı

İZMİR HABERLERİ  | 30.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte planlanan sıcak asfalt çalışmalarına başladı.Kent içerisindeki yolların asfaltlanarak yüksek standartlı bir hale getirilmesinin hedeflendiği çalışmalara Yeni Kalabak Mahallesinden başlanırken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da çalışmaları yerinde takip etti.Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında Yeni Kalabak Mahallesinde yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik alan sıcak asfalta kavuşturulmuş olacak.Belediye ekipleri, Yeni Kalabak Mahallesinde bağlantı yolarının asfaltlanması işlemlerinin ardından çalışmalarını Siteler Mahallesine daha sonrasında ise Yeni Mahalle’ye taşıyacak.

Aliağa Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte planlanan sıcak asfalt çalışmalarına başladı.
Kent içerisindeki yolların asfaltlanarak yüksek standartlı bir hale getirilmesinin hedeflendiği çalışmalara Yeni Kalabak Mahallesinden başlanırken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da çalışmaları yerinde takip etti.
Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında Yeni Kalabak Mahallesinde yaklaşık 2 bin 100 metrekarelik alan sıcak asfalta kavuşturulmuş olacak.
Belediye ekipleri, Yeni Kalabak Mahallesinde bağlantı yolarının asfaltlanması işlemlerinin ardından çalışmalarını Siteler Mahallesine daha sonrasında ise Yeni Mahalle’ye taşıyacak. Fen İşleri ekipleri, asfaltlama işlemlerinin yanı sıra bir yandan da Yeni Şakran Mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmalarından ötürü deforme olan yollarda taş tamiri çalışmalarını sürdürüyor.
Yolların asfaltlanarak daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmesini amaçlayan Aliağa Belediyesi, bu yıl kent içerisinde çeşitli mahallelerde gerçekleştireceği çalışmalarla yaklaşık 180 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi yapacak.

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