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Aliağa Belediyesi, sokak hayvanları için mama dağıtıyor

İZMİR HABERLERİ  | 12.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için tüm önlem ve tedbirlerini üst seviyede tutan Aliağa Belediyesi, bu süreçte sokaklarda yalnız kalan sokak hayvanlarını da unutmadı.“Doğadaki her canlı değerlidir” ilkesiyle hareket eden Aliağa Belediyesi, bu zorlu süreçte sokakta yiyecek bulmakta zorlanan merkez ve dış mahallelerdeki tüm sokak hayvanlarının yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mama ve su dağıtımları yapıyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için tüm önlem ve tedbirlerini üst seviyede tutan Aliağa Belediyesi, bu süreçte sokaklarda yalnız kalan sokak hayvanlarını da unutmadı.
“Doğadaki her canlı değerlidir” ilkesiyle hareket eden Aliağa Belediyesi, bu zorlu süreçte sokakta yiyecek bulmakta zorlanan merkez ve dış mahallelerdeki tüm sokak hayvanlarının yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mama ve su dağıtımları yapıyor. Veterinerlik birimi tarafından gerçekleştirilen mama ve su dağıtımları hafta boyunca ilçe genelinde periyodik olarak devam edecek.
Vatandaşlar ayrıca, can dostlar ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa ALO 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı çözüm hattına mesaj göndererek yardım talebinde bulunabilecek.

Veteriner klinikler görevleri başında
Sokağa çıkma yasağının yaşandığı süreçte ilçede bulunan can dostlarının bakımı ve beslenmesi için de veteriner klinikler hizmet vermeye devam ediyor.

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