Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi toplanıyor

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısının 2 Şubat 2021 Salı günü saat 18.00’de yapılacağı ifade edilirken, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 10 madde yer alıyor.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonundaki oturum, 5 Ocak 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanması ve 2019 Yılı Sayıştay Raporu hakkında bilgilendirmenin yapılmasıyla başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ile komisyondan gelen raporlar, meclis üyelerinin görüşüne sunulacak. Meclis gündeminde yer alan; Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile ek protokol yapılması, trampa ve irtifak hakkı kurulması, imar planı onayı, tarife cetvellerinde değişiklik ve ek bütçe yapılması hususlarını içeren maddeler tek tek oylanacak. Aliağa Belediyesi meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr adresinden ve Aliağa Belediyesi webtv’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00’den itibaren başlayacak.



