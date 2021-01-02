Aliağa Belediyesi yeni yılda üç yeni eseri okuyucu ile buluşturacak

Kültür yayınları kapsamında son beş yılda Aliağa Kent Kitaplığına birbirinden değerli 11 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, yeni yılda üç yeni eseri daha okuyucu ile buluşturacak.

Aliağa Belediyesi, "Oku, Okut" Kampanyası kapsamında okuyucularına her ay bir kitap armağan ediyor. Kampanya, okurlardan yoğun ilgi görürken, Aliağa Belediyesi, "Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyum Bildirileri", "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" ile "Tisna-1" isimli eserleri yeni yılda kampanya dahilinde kitapseverlere hediye edecek.

Eserler dijital uygulamalardaki yerini aldı

Bu kapsamda Aliağa Belediyesi, üç yeni eserle kitap sayısını 14’e çıkaracak. Dağıtıma hazır hale getirilen kitapların dijital versiyonlarının, okuyuculardan gelen yoğun talep üzerine Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasına eklendiği, okurların kitapları https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden dijital formatta indirebileceği ve online katalog olarak da görüntüleyebileceği ifade edildi.

Editörlüğünü Doç. Dr. Murat Çekilmez’in yaptığı 533 sayfalık eser, 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Aliağa Belediyesinin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel desteğiyle yapılan Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumunda sunulan bilimsel bildirilerden oluşuyor.

Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 12. yayını olan eserde, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından katılan çok sayıdaki akademisyenin; Kyme, Myrina Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon ve Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalarla birlikte disiplinlerarası çalışmaların sunumları yer alıyor.