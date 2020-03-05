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Aliağa Belediyesi yöneticilerine iletişim ve liderlik eğitimi

İZMİR HABERLERİ  | 05.03.2020 19:02 | Son Güncelleme

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurum içi eğitim faaliyetlerine önem veren Aliağa Belediyesi, üst ve orta kademe yöneticilerine liderlik, takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi verdi.Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclis salonunda gerçekleştirilen liderlik, takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi ilgi gördü.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurum içi eğitim faaliyetlerine önem veren Aliağa Belediyesi, üst ve orta kademe yöneticilerine liderlik, takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi verdi.
Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclis salonunda gerçekleştirilen liderlik, takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi ilgi gördü. Üst ve orta kademe yöneticilerine verilen eğitimlere; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile şefleri katıldı.
Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refet Polat tarafından verilen eğitim yaklaşık üç saat sürdü. Polat, iki etaptan oluşan eğitimde, ilk olarak katılımcılara teorik bilgiler aktardı. İletişimin gücüne, olaylara doğru ve planlı yaklaşmanın önemine değinen Polat, daha sonra uygulamalı eğitimler verdi. Bir liderin nasıl davranması ve takım çalışmasının gerekliliklerinden bahseden Polat, katılımcılara sahnede grup çalışması yaptırdı.

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