Aliağa Belediyesinden spor salonu açıklaması

Aliağa’ya bağlı Yeni Mahalle’de İzmir Büyükşehir Belediyesine ait spor salonu ile ilgili yayınlanan bazı haberlerin, kamuoyunu yanıltma ve kurumlar arası ilişkileri zedeleme amaçlı gerçek dışı ifadeler içerdiğini ifade eden Aliağa Belediyesi, henüz Aliağa Belediyesine resmi devri yapılmadığı belirtilen tesisle ilgili yazılı açıklama yaptı. Aliağa Belediyesi, 23 Şubat 2021 Salı günü CHP Aliağa İlçe Başkanı tarafından sosyal medya hesaplarından Yeni Mahalle’de bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor salonu ile ilgili gerçek dışı, kurumlar arası ilişkileri zedeleyen, kamuoyunu yanıltıcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesini de zor durumda bırakacak bir paylaşım yapıldığını savundu. Söz konusu paylaşımla ilgili yazılı bir açıklama yapan Aliağa Belediyesi, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Söz konusu tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aliağa Belediyesi arasında 10.10.2012 tarihinde imzalanan protokol ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilmiştir. Yerel seçimlerden 25 gün önce, 5 Mart 2014 tarihinde tamamlanmayan tesis için göstermelik açılış töreni düzenlenmiştir. Tesisi yapan müteahhit firma ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında tesisin kesin kabulü 30 Eylül 2015 tarihinde, yani açılış tarihinden tam 1,5 yıl sonra yapılabilmiştir. Ancak kesin kabul yapılmasına rağmen tesis daha açılmadan hatalı imalat ve mühendislik hataları nedeniyle su basması, çatı akması gibi yapısal sorunlarla karşılaşmıştır. Söz konusu yüklenici hataları ve yapısal mühendislik hata ve eksiklikleri nedeniyle tesis hiçbir zaman amacı doğrultusunda kullanılamamıştır. Aliağa Belediyesi İle İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında tesisin yapımına ilişkin imzalanan protokole rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi bir devir işlemi yapılmamıştır. Belediyemiz tarafından defalarca girişimlerde bulunulsa da İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır resmi devir işlemi yapmaktan ısrarla imtina etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır atıl bıraktığı tesisin, camlarının kırılması, yangın çıkması, zeminini sık sık su basması, çatısının ciddi şekilde yağmur suyu sızdırması, hırsızlık vakalarının oluşması ve kimliği belirsiz şahıslarca tahrip edildiği bilgileri üzerine tesisin tamamen harap olmaması için belediyemizce bir bekçi personel görevlendirilmiştir.”

“İzmir Valiliği nezdinde gerekli başvurularda bulunulacaktır”

Resmi devir işlemi yapılmadığından dolayı söz konusu tesisin bakım ve onarımı için belediye bütçesinden harcama yapılamadığı dile getirilen açıklamada, “5 Ekim 2016 tarihinde dönemin CHP Aliağa İlçe Başkanı yerel gazetelere ‘Salonun onarılması için Büyükşehir’den yardım sağlanması için ben girişimde bulunmaya hazırım’ demeçlerini vermesine rağmen maalesef bu sorunla ilgilenmemiştir. Devlet kurumlarının bir tesisi birbirine nasıl devredeceklerinin kural ve kaideleri herkesçe bilinmesine rağmen, tesisin anahtarlarının bir işçiye verilerek belgelerin apar topar imzalatılmaya çalışılarak ‘tesisi devrettik’ demenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacağı açıktır. Daha müteahhitten kesin kabulü 1,5 yıl sonra yapılacak tesisi, 1,5 yıl önceden demirbaş devri ve diğer işlemleri bile yapmaya gerek görmeden ‘yangından mal kaçırırcasına’ anahtarları vermek suretiyle evrak imzalatılması büyük suçtur. Buradan devletimizin ilgili tüm kurumlarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Yıllardır devir teslim sürecinin uzaması, tesisin belirsizliği ve siyasi malzemeye dönüştürülmesi çabalarına karşı konuyla ilgili ihale, satın alma, kabul ve devir işlemlerinin incelenmesi amacıyla İzmir Valiliği nezdinde gerekli başvurularda bulunulacaktır. Sonuç olarak, yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize resmi olarak devrini beklediğimiz ve iyi niyetle çözüleceğine inandığımız, kamuoyu önünde tartışmaktan özenle imtina ettiğimiz bu konunun siyasi malzeme yapılması doğru değildir. Aliağa Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilişkilerini bozmaya dönük bu adımlar ilçemize zarar vermektedir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkan Tunç Soyer’in bu atıl tesisle anılmasının, Büyükşehir Belediyemizin bu olumsuz konuyla kamuoyunda tartışılmasının doğru olmadığını düşünmekteyiz. Küçük siyasi çıkarlar uğruna, yalan yanlış bilgilerle, muhbirler vasıtasıyla kamuoyunu yanıltacak açıklamalar yapmak yerine, bu açıklamaları yapanların eğer güçleri var ise bu sorunun çözümüne katkı sağlayarak biran önce bu tesisin belediyemize devri konusunda girişimde bulunmalarını tavsiye ederiz. Söz konusu tesisin biran önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize resmi devir işleminin yapılmasını bekliyoruz. Tesisin belediyemize devredilmesiyle birlikte, tesisin tüm onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları belediyemizce ivedilikle yapılacaktır” denildi.

