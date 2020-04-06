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Aliağa Belediyesinin Online Eğitim Sistemi hizmete girdi

İZMİR HABERLERİ  | 06.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen uzaktan eğitim programına destek amacıyla ücretsiz uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdi.Aliağa Belediyesinin resmi internet adresi www.aliaga.bel.tr ya da ales.aliaga.bel.tr sayfası üzerinden ilçede okuyan, kent dışında eğitim görüp de Aliağa’da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren Aliağa Belediyesi Online Eğitim Sistemi (ALES), öğrencilere zengin içerikler sunuyor.

Aliağa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen uzaktan eğitim programına destek amacıyla ücretsiz uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdi.
Aliağa Belediyesinin resmi internet adresi www.aliaga.bel.tr ya da ales.aliaga.bel.tr sayfası üzerinden ilçede okuyan, kent dışında eğitim görüp de Aliağa’da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren Aliağa Belediyesi Online Eğitim Sistemi (ALES), öğrencilere zengin içerikler sunuyor. ALES, 4K kalitede ders çekimleri, 8. ve 12. sınıflara özel canlı dersler, dijital TV, rehberlik, tematik videolar, psikolog desteği ve diyetisyen desteği gibi geniş kapsamlı içeriği ile bu zorlu süreçte eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan öğrencilerin hem eğitimlerine destek oluyor hem de daha keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.
Sistemin, aynı zamanda on binlerce öğrencinin katılımına imkan sağlayan bir sınav modülüne de sahip olduğu ifade edilirken, bu yönüyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrencilerin kendilerini sınama imkanı bulacağı genel denemelerin gün ve saatinin, önceden belirlenerek duyurulacağı kaydedildi.
MEB Dijital Eğitim Platformu Eğitim Bilişim Ağına (EBA) destekleyici bir eğitim modeli olan ALES projesinden, 5. sınıf ile 12. sınıf arasındaki öğrenciler yararlanabiliyor. Öğrencilerin, uzaktan erişim tekniğine dayalı online sisteme kendilerine ait program şifreleri ile bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saatinde ulaşabileceği, dersleri izleyebileceği, deneme sorularını indirip çözebileceği ifade edildi.

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