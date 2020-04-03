Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı’ndan korona virüs açıklaması

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, korona virüs tedbirleri kapsamında Aliağa Adliyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Salman ayrıca, vatandaşların devam eden soruşturmalar ve davalar nedeniyle merak ettikleri hususları öncelikle e-devlet hizmetini kullanarak öğrenmelerini istedi.

Adliye içerisinde temizlik ve dezenfekte işlemlerinin ilk günden bugüne titizlikle yapıldığını ifade eden Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, adliye personelinin ve adliyeye gelen vatandaşların girişte ateşlerinin ölçüldüğünü, ateşi yüksek olduğu tespit edilenlerin ya da virüs belirtileri gösterenlerin Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirildiğini söyledi. Adliye girişine ve her kata personel ve vatandaşların kullanması için el dezenfektan aparatlarının monte edildiğini belirten Salman, “Bina içerisinde temizlik ve dezenfekte işlemleri belirli aralıklarla sürdürülecek” dedi.

“E-devlet hizmeti kullanılmalı”

Vatandaşların, yetkililerin uyarılarını dikkate alarak adliye içerisinde veya dışında sosyal mesafe kurallarına uymalarını da isteyen Salman, “Vatandaşlarımızdan toplu ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunda dikkatli olmalarını, devam eden soruşturmalar ve davalar nedeniyle merak ettikleri hususları öncelikle e-devlet hizmetini kullanarak gerçekleştirmelerini, acil ve zorunlu iş ve işlemleri dışında kovuşturmalarda durdurulan süreleri ve ertelenen duruşmaları da dikkate alarak insan kalabalığına sebebiyet vermemelerini rica ediyoruz. Ülkemizin en kısa sürede bu salgını bertaraf etmesi için tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımızla el birliği içinde hareket ederek bu süreci atlatacağımıza inancım tamdır" diye konuştu.

