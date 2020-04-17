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Aliağa Kent Kitaplığı’na yeni bir eser daha geliyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kültür yayınları kapsamında son 5 yılda Aliağa Kent Kitaplığı’na birbirinden değerli kitaplar kazandıran Aliağa Belediyesi, serinin 13’üncü eseri olarak ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ kitabını yayınlayacak.Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık yerel kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı’na bölge tarihi ve kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak yeni bir eser kazandırıyor.

Kültür yayınları kapsamında son 5 yılda Aliağa Kent Kitaplığı’na birbirinden değerli kitaplar kazandıran Aliağa Belediyesi, serinin 13’üncü eseri olarak ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ kitabını yayınlayacak.
Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık yerel kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı’na bölge tarihi ve kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak yeni bir eser kazandırıyor. ‘Aliağa ve Çevresi ile Birlikte Güzelhisar’, ‘Foça Su, Deniz, Gediz’ ve ‘Aliağa Cumhuriyet Dönemi’ adlı eserlerin de yazarı olan yerel tarihçi Araştırmacı-Yazar Cevat Yıldırım tarafından kaleme alınan ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ eseri, 160 sayfadan oluşuyor.

Ücretsiz olarak dağıtılacak
Yazar eserinde, Yörüklerin Asya yaylalarından çıkıp Anadolu’ya gelişlerini tarihi bir perspektif içinde öykülendiriyor. Yörüklerin Türk tarihindeki rolleri ve yaşam biçimleri görsellerle detaylıca okuyucuya sunuluyor. Aliağa’da bulunan Hacıömerli, Kalabak, Karaköy, Çıtak ve Karakuzu gibi köylerin geçmişte Yörükler için önemli yerleşim bölgelerinden olduğu belirtilen eserde, bu bölgelerdeki Yörüklerin tarihi, sosyal ve ekonomik durumları ana çizgileriyle anlatılıyor. Araştırmacı-Yazar Cevat Yıldırım gerek tarihi çalışmalarını, gerek bölgede yaşamlarını sürdüren Yörüklerden edindiği güncel bilgileri bu kitapta bir araya getiriyor. 14. yüzyılın başlarından itibaren Yunt Dağı, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde ise Dumanlı Dağı coğrafyasında yaşayan Yörüklerin, kültürü ve bugüne ulaşan folklorik mirasını anlatan kitap, derici Yörüklerinin özelinde Yörüklerin yaşamını okuyucuya aktarıyor. Yayın aşamasında son hazırlıkları yapılan eser yakın bir zamanda Aliağa Kent Kitaplığı’ndaki yerini alacak ve Aliağa Belediyesi tarafından tarihseverlere ücretsiz olarak dağıtılacak.

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