YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor’a konuk oluyor

Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor’a konuk oluyor

28.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor’a konuk oluyor

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 19.

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında deplasmanda Bursaspor’a konuk oluyor. Mücadele 30 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak.
Aliağa Petkimspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdürüyor. Takım, ligde 23 puanla 14. sırada yer alırken, Bursaspor ise 24 puanla 12. sırada bulunuyor. ING Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta geride kalırken, istatistik liderlerinde sıralamalar belli oldu. Aliağa Petkimspor’da sayı krallığı sıralamasında Kendrick John Ray 15.7, ribaund krallığı sıralamasında Stephen George Zack 7.7, asist krallığı sıralamasında ise Sarunas Vasiliauskas ise 5.8 ortalamayla oynadı.

Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor’a konuk oluyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:13
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Berkay Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Bal Tuğ Eczanesi
Balcova
Balçova Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Reklam ünitelerinin kira ihalesi sonuçlandı

Reklam ünitelerinin kira ihalesi sonuçlandı

İzmir'de ev hapsindeki kişinin öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

İzmir'de ev hapsindeki kişinin öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

Çiğli Belediyesi veterinerlik hizmetlerinde rekor artış

Çiğli Belediyesi veterinerlik hizmetlerinde rekor artış

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Olimpiyatlara katılan sporcu sayımızı arttırmamız lazım"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bilbao Basket maçını değerlendirdi:

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bilbao Basket maçını değerlendirdi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.