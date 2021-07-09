Aliağa Petkimspor, Hırvat basketbolcu Darko Planinic'i transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hırvat oyuncu Darko Planinic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon KK Cibona forması ile A-1 Liga'da mücadele eden 1990 doğumlu milli basketbolcu Darko Planinic, yeni sezonda mücadelesini bizimle sürdürecek." ifadelerine yer verildi.



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