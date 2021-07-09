YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Petkimspor, Hırvat basketbolcu Darko Planinic'i transfer etti

Aliağa Petkimspor, Hırvat basketbolcu Darko Planinic'i transfer etti

09.07.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, Hırvat basketbolcu Darko Planinic'i transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Hırvat oyuncu Darko Planinic'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon KK Cibona forması ile A-1 Liga'da mücadele eden 1990 doğumlu milli basketbolcu Darko Planinic, yeni sezonda mücadelesini bizimle sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldıİzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 15 sığınmacı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
transfer

İzmir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:49
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.