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Aliağa Petkimspor'da Wright-Foreman takımdan ayrıldı

26.01.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor'da Wright-Foreman takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Justin Wright-Foreman'la yolların ayrıldığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, sezon başı transfer edilen Wright-Foreman'la sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

ABD'li oyun kurucu bu sezon ligde 14 müsabakada 16,79 sayı ve 2,57 asist ortalamalarıyla oynadı.

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