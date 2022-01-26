Aliağa Petkimspor'da Wright-Foreman takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Justin Wright-Foreman'la yolların ayrıldığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, sezon başı transfer edilen Wright-Foreman'la sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

ABD'li oyun kurucu bu sezon ligde 14 müsabakada 16,79 sayı ve 2,57 asist ortalamalarıyla oynadı.



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