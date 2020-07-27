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Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler’ kitabının seslendirmesi tamamlandı

İZMİR HABERLERİ  | 27.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 9.

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 9. yayını olan “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa” adlı kitabın seslendirmesi tamamlandı. Program yapımcısı, sunucu ve seslendirmen Yunus Yeşilöz tarafından okumaları yapılarak seslendirilen kitap, Aliağa ve çevresinin 8500 yıllık tarihine ışık tutuyor.
Okuyucularına ücretsiz olarak dağıttığı binlerce dörtlü ve altılı kitap setleri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kültür rekoruna imza atan Aliağa Belediyesi, tarihseverler ve arkeoloji bilim dünyası tarafından merakla beklenen “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”yı okuyucu ile buluşturmuştu. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez’in editörlüğünü üstlendiği 200 sayfalık eserde Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentler Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai ve Larisa’da yürütülen kazı araştırmalarında elde edilen bilimsel bulgular toplu bir şekilde bilim dünyasına sunulmuştu.
Kitabın dağıtımının yanı sıra diğer yayınlarda olduğu gibi dijital ortama da aktarılan eser Aliağa Belediyesinin kurumsal web sitesi https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi adresinden kitabın PDF formatında ki içeriğini ücretsiz olarak indirebiliyorlar, isterlerse aynı adres üzerinden eseri sesli olarak dinleyebiliyorlar.
Kurulduğu 1952’den bugüne Aliağa tarihine ışık tutan çalışmaları ilk defa başlatan Aliağa Belediyesi, e-kitap hizmetinden sonra hayata geçirdiği sesli kitap uygulamasıyla da bir yeniliğe daha imza attı. Özellikle görme engelli vatandaşların yararlanabileceği ve Program yapımcısı, sunucu ve seslendirmen Yunus Yeşilöz tarafından seslendirilen e-kitaplara https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi sayfasından ulaşılabiliyor.
Türkiye’de örneğine az rastlanır bir projenin içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten program yapımcısı, sunucu ve seslendirmen Yunus Yeşilöz, "Aliağa’nın bilinmeyen gizli kalmış tarihini bizlere ve gelecek kuşaklara aktaran dev eserleri seslendirmekten büyük keyif alıyorum. Aliağa Kent Kitaplığı’nın 9. yayını olan “Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler, Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Larisa”adlı kitabın seslendirmesi de tamamlandı. Serinin 8 kitabı da seslendirilerek Belediyemizin kurumsal web sayfasında okuyucular ile buluştu." dedi.

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