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Aliağa, yenilenebilir enerji üssü oluyor

İZMİR HABERLERİ  | 06.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Aliağa, son yıllardaki yenilebilir enerji yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.1960’lara kadar tarım kasabası olan Aliağa’da hızlı sanayileşmeyle birlikte nüfusun da sürekli artması enerjiye olan talebi artırdı.

Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Aliağa, son yıllardaki yenilebilir enerji yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.
1960’lara kadar tarım kasabası olan Aliağa’da hızlı sanayileşmeyle birlikte nüfusun da sürekli artması enerjiye olan talebi artırdı. İlçe sınırları içerisinde yer alan ekonomik değerler ülke ekonomisine büyük destek sağlıyor. Enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yatırımlar son yıllarda yenilebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan rüzgâr enerji santrallerine (RES) yönelirken rüzgâr potansiyeli açısından İzmir ilçeleri arasından ilk sıralarda yer alan Aliağa’da birçok sanayi kuruluşu rüzgâr enerji santrali ile enerji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Yıllık üretim 267 GWh
Aktif durumda yedi rüzgâr santralinin olduğu Aliağa’da toplam türbin adedi 75 iken, bunların toplam kurulu gücü 150,8 Megawatt (MW) olarak belirlendi. İlçedeki rüzgâr santrallerinin üretim kapasitesi 411,1053 Gigawatt (GWh) /yıl, yıllık elektrik üretimi ise 267 Gigawata ulaştı. Bu rakamın toplam 84.694 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu öğrenildi.

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Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
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