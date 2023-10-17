Aliağa, zeytin hasat şenliğinde buluşuyor

Zeytin üreticilerinin, hasat sezonunda ortalama 12 bin ton zeytini hasat etmesi ve 3 bin ton zeytinyağı üretmesi bekleniyor.

Ege’de 2 bin yıllık geçmişi bulunan, binlerce yıldır insanlığa bereket getiren zeytinde hasat sezonu başladı. Tarihi, turistik, kültürel ve doğal zenginlikleri; gastronomi kültürü, yüksek tarım ve hayvancılık potansiyelinin yanında zeytin ve zeytinyağı üretiminde Ege’de önemli bir yere sahip olan Aliağa’da, hasat şenliği hazırlıkları başladı.

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasadın başlaması nedeniyle 18 Ekim 2023 Çarşamba günü kentte 2. kez zeytin hasat şenliği düzenleyecek. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de, tüm vatandaşları Hacıömerli Mahallesi’nde, Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan Gryneion Cafe ve mesire alanındaki hasat şenliğine davet ederek, “Hasat sezonumuz bereketli olsun” dedi.

Aliağa 2. Zeytin Hasat Şenliğinde; sabun yapımı, zeytin salamura ve kırma atölye etkinlikleri, zeytinyağı tadım yarışmaları, zeytinyağlı yemek yarışmaları, tarlada zeytin hasadı yapılacak, zeytinyağı fabrikası ziyaret edilerek zeytin fidanlarının dağıtımları gerçekleştirilecek. İkramlar ve müzik dinletileri eşliğinde yapılacak etkinliklerde, katılımcılara çekilişle hediyeler de verilecek.

12 BİN TON ZEYTİN TOPLANACAK, 3 BİN TON ZEYTİNYAĞI ÜRETİLECEK

44 bin dekar zeytin alanının bulunduğu Aliağa’da, 483 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin üreticileri tarafından hasat sezonunda, ortalama 12 bin ton zeytinin hasat edilmesi bekleniyor. Aliağa’da bu sezon, 12 bin ton zeytinden 3 bin ton zeytinyağı elde edilmesi tahmin ediliyor.

