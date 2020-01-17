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  4. Aliağa’da 16 bin 964 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Aliağa’da 16 bin 964 öğrenci karne heyecanı yaşadı

İZMİR HABERLERİ  | 17.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de karne heyecanı yaşanırken, kentte 16 bin 964 öğrenci karnesini alarak tatile başladı.9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de karne heyecanı yaşanırken, kentte 16 bin 964 öğrenci karnesini alarak tatile başladı.
9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı. İlk dönem için son ders zilinin çalmasıyla birlikte, Aliağa genelinde 71 okulda bin 285 öğretmen ve 16 bin 964 öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Karne günü dolayısıyla Gazi Ortaokulu’nda karne dağıtım programı düzenlendi. Programa; İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ile Gazi Ortaokulu Müdürü Saadettin Çınar katıldı. Karne dağıtımı öncesinde, ‘eTwinning Türkiye Şarkısını Arıyor’ yarışmasında birinci olarak Aliağa’ya müzik dalında büyük bir sevinç yaşatan Aliağa Gazi Ortaokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi dinleyenlerin beğenisini topladı.
Müzik dinletisinin ardından sınıfları ziyaret eden İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrenciler, büyük bir heyecanla karnelerini aldı.
Öte yandan, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemde ders zili 3 Şubat 2020 tarihinde çalacak.

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