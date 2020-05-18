YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Aliağa’da asfalt çalışmaları devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 18.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, korona virüse karşı mücadeleyi sürdürürken altyapı ve yol yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatları ile asfaltı olmayan cadde ve sokaklarda asfalt serimi başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların da bakım ve yama işlemlerini tamamlıyor.Mevsimin asfalt atılabilecek uygun koşullara kavuşmasıyla asfalt seferberliği başlatan Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında Sanayi Sitesinde bir yoğunluk olmamasından yaralanarak yol çalışmalarını tamamlayarak gerek esnafa gerekse de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan koordinesinde başlayan çalışmaları Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk de yakından takip etti.

Aliağa Belediyesi, korona virüse karşı mücadeleyi sürdürürken altyapı ve yol yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatları ile asfaltı olmayan cadde ve sokaklarda asfalt serimi başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların da bakım ve yama işlemlerini tamamlıyor.
Mevsimin asfalt atılabilecek uygun koşullara kavuşmasıyla asfalt seferberliği başlatan Aliağa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında Sanayi Sitesinde bir yoğunluk olmamasından yaralanarak yol çalışmalarını tamamlayarak gerek esnafa gerekse de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.
Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan koordinesinde başlayan çalışmaları Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk de yakından takip etti. Küçük Sanayi Sitesindeki bozulan yolların onarımı için Aliağa Belediyesinden talepte bulunduklarını belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, bu talebe ivedilikle olumlu yanıt veren ve bozulan yollarda tamir çalışması başlatan Başkan Serkan Acar’a sanayi esnafı adına teşekkür etti. Başkan Acar’ın esnaf dostu bir başkan olduğunu ve bunu yaptığı hizmetlerle kanıtladığını vurgulayan Berk, “Başkanımızdan esnafımız için ne talep ettiysek geri çevrilmedik. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

İzmir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:51
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:25
Yatsı
21:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İzmir'de süpermarketten hırsızlık

İzmir'de süpermarketten hırsızlık

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

Hijyen Ekipleri dur durak bilmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.