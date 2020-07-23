YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Aliağa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 23.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, planlanan sıcak asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aliağa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Aliağa Belediyesi, planlanan sıcak asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle’de 3 sokak daha asfaltlandı.
Aliağa’da yolların asfaltlanarak yüksek standartlı bir hale getirilmesinin amaçlandığı çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz hafta Siteler Mahallesi Barış Manço Sokağın asfaltlanmasından sonra Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeni Mahalle’de bulunan sokakların asfalta hazır hale getirilme çalışmalarını yaptı. Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan çalışmalarda öncelikle 824. Sokağın asfaltlanmasının ardından 1006, 1007 ve 1011. sokakların asfaltla buluşması sağlandı. 4 gün içerisinde 3 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, Kurban Bayramına kadar planlan program çerçevesinde diğer sokaklarda da asfalt serim çalışmalarını sürdürecek. Kurban Bayramından sonra da asfalta hazır hale getirilen sokakların asfalt serim işlemleri hız kesmeden devam edecek.
Yolların asfaltlanarak daha konforlu, modern ve güvenli hale getirilmesini amaçlayan Aliağa Belediyesi, bu yıl kent içerisinde çeşitli mahallelerde gerçekleştireceği çalışmalarla da yaklaşık 180 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi yapacak.

Aliağa’da asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:59
Öğle
13:23
İkindi
17:15
Akşam
20:37
Yatsı
22:11

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.